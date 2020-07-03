Bakanlar, fabrikadaki patlamada yaralanan çalışanları dinledi

"MASANIN ALTINA GİREREK KURTARDIM KENDİMİ"



Fabrikada işçi olarak çalışan ve patlama sırasında kafasından yaralanan bir kadın yaşananları kendisini ziyaret eden Bakan Selçuk, Soylu ve Koca'ya anlattı. Masanın altına girerek kurtulduğunu söyleyen kadın, "Masanın altına girerek kendimi kurtardı. Ben imalathanenin usta bölümündeydim. Patlama tahminimce orada oldu" dedi.