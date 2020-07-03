CHP’li Salman ‘zimmet’ sanığı

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık oldu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Vefa Salman'ın zimmet suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, Vefa Salman'ın Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı aktarıldı. İddianamede; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Geçen yıl ortaya çıkan zimmet skandalında, sanıklar ihale verilen şirketler üzerinden milyonlarca lirayı zimmete geçirmekle suçlanıyor.