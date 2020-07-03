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Fahrettin Koca'dan '' uyarısı!

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamanınn meydana gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi. Koca, ''’te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız'' dedi.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:14 ABONE OL
Fahrettin Koca'dan 'zehirli gaz' uyarısı!

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında fabrikada 189 işçinin çalıştığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 45-50 civarında kişiden haber alınmaya çalışıldığı ve 1'i ağır 97 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'zehirli gazlara' karşı yurttaşları uyardı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Sakarya Hendek'te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz''

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Fahrettin Koca'dan 'zehirli gaz' uyarısı!
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