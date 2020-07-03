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Muhalif medyadan çirkin oyun! Hayvanlara istismarı perdelediler Başkan Erdoğan’a iftira attılar

, , , TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları “14 yaşındaki çocuğa ’na hakaretten gözaltı” başlığıyla bir haber yayınladı. Ama işin aslı öyle değildi. Cumhurbaşkanı’na iftira atan yayın organları “Hayvana cinsel istismar” ve “Hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmadan” dolayı 14 yaşındaki çocuğun gözaltına alındığını gizledi

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 19:00 Son Güncelleme: 3.7.2020 19:13 ABONE OL
Muhalif medyadan çirkin oyun! Hayvanlara istismarı perdelediler Başkan Erdoğan’a iftira attılar

Birgün Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV, TELE 1 ve YOL TV gibi medya kuruluşları "14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı" başlığıyla bir haber yayınladı. Ancak Cumhurbaşkanı'na iftira atmak için gözaltına alınan kişini gerçekte hangi suçtan gözaltına alındığı gizlendi.

HAYVANA CİNSEL İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Muhalif medyanın haberlerinin içeriğine bakıldığında 14 yaşındaki O.O.Ş. adlı çocuğun, dün akşam saat 20.30'da evi basıldığı, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınarak İzmir Torbalı Emniyeti'ne götürüldüğü belirtildi.



Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. 14 yaşındaki O. O. Ş. "Hayvana cinsel istismar" ve "Hayvana cinsel istismarı sosyal medya sitesinden paylaşmadan" dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin sosyal medyadan paylaştığı iğrenç mesaj mide bulandırdı.

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Muhalif medyadan çirkin oyun! Hayvanlara istismarı perdelediler Başkan Erdoğan’a iftira attılar
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