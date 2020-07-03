Son dakika haber: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ilan edildi mi? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz iki hafta boyunca kısıtlı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, konuya yönelik son dakika bilgilerine erişmeye çalışırken 'Hafta sonu yasak var mı?' sorusuna da yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz haftalarda YKS ve LGS nedeni ile sınırlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak bu uygulamanın 4-5 Temmuz bu hafta sürdürülüp sürdürülmeyeceği son derece önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen '4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna açıklık getirirken son bilgileri de paylaştı. Peki, 4-5 Temmuz cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?
İşte, son dakika gelişmeleri...
4-5 TEMMUZ BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bilim Kurulu tavsiyelerinin Bakanlar Kurulunda değerlendirildiği sokağa çıkma yasağı hususu, salgın riskini azaltma noktasında büyük önem arz ediyor. Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı hususunda herhangi bir açıklama yer almazken, yasağın tamamıyla olumsuz durumu önlemek için alındığı biliniyor. Bu noktada çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı ve kabine toplantısına verilen tavsiyelerin, 4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusunda belirleyici olması bekleniyordu.
Ancak, bu hafta gerçekleşen kabine ve Bilim Kurulu toplantısı kararları arasında sokağa çıkma yasağına yönelik herhangi bir bilgi yer almadı.
Sokağa çıkma yasağı gibi yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayılarında artışların gözlemlendiğini hatırlatan Koca, şu ifadelerde bulundu;
"Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz."
"Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor."
"Hayatımıza elden geldiğince bir düzen vermemizi gerektiriyor. Hastanelerimizde yatan hasta sayısının oldukça yüksek, ölüm oranlarının da yüksek olduğu günlerde hekimlerimizden, sağlık çalışanlarımızdan bahsettik."