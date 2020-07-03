Son dakika haber: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ilan edildi mi? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Geçtiğimiz iki hafta boyunca kısıtlı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, konuya yönelik son dakika bilgilerine erişmeye çalışırken 'Hafta sonu yasak var mı?' sorusuna da yanıt arıyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz haftalarda YKS ve LGS nedeni ile sınırlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artışa paralel olarak bu uygulamanın 4-5 Temmuz bu hafta sürdürülüp sürdürülmeyeceği son derece önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

4-5 TEMMUZ CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen '4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna açıklık getirirken son bilgileri de paylaştı. Peki, 4-5 Temmuz cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

İşte, son dakika gelişmeleri...