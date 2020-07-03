Son dakika haberi: 3 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum! Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Türkiye 2 Temmuz koronavirüs tablosu, Bakan Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son durumu paylaştığı tweet'inde, en çok vaka olan 5 ili paylaşırken risk yansıtan görüntüler konusunda vatandaşları uyardı. İşte 2 Temmuz koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, Türkiye corona virüsü salgının son durum.

SON DAKİKA! 3 TEMMUZ 2020 CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;

"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."