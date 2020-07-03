Son dakika haberi: 3 Temmuz Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum! Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Türkiye 2 Temmuz koronavirüs tablosu, Bakan Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son durumu paylaştığı tweet'inde, en çok vaka olan 5 ili paylaşırken risk yansıtan görüntüler konusunda vatandaşları uyardı. İşte 2 Temmuz koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni vaka ve ölüm sayıları, Türkiye corona virüsü salgının son durum.
SON DAKİKA! 3 TEMMUZ 2020 CORONA VİRÜS SALGININDA SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Temmuz corona tablosunu son dakika olarak duyurdu;
"Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."
Bakan Koca, vaka sayısını paylaştığı tweet'inin ardından birtakım uyarılarda bulundu:
"Temizlik, COVID-19'a karşı alacağımız üç tedbirden biridir. Dokunduğumuz yüzeylerde, bulaşma kabiliyetini koruyan virüsler bulunabileceği için ellerimizi sabunla ve normalde olduğundan daha sık yıkayalım. Sabun, Koronavirüsleri etkisiz hale getirir."
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 52 bin 313 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 2 bin 311 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 3 milyon 433 bin 963, vaka sayısı 201 bin 98, vefat sayısı 5 bin 150 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1035, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 175 bin 422 oldu.
Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200 bini geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz; Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz." ifadesini kullandı.
BAKAN KOCA, KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMADA BULUNDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kovid-19'a ilişkin "Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor." diyen Koca, salgına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkesin bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biri olduğunu vurguladı.
Günlük maskelerin ertesi gün koruyucu özelliğini kaybetmesi sebebiyle tekrar kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur." diye konuştu.
Bakan Koca, "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır." bilgisini paylaştı.
Antikor testi yapılan kişi sayısının 132 bine ulaştığını ve toplam taşıyıcılık oranının yüzde 0,24 olarak belirlendiğini bildiren Koca, "Test sayımız bugüne kadar 50 binin altına, vaka sayımız düşmesine rağmen ilk zamanlara göre, düşmemiş oldu. Avrupa'nın yaptığı ortalama test sayılarının da altında olmadığımızı, artı ölüm oranıyla da Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğumuzu biliyoruz." dedi.