Son dakika: Van'da 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Van'da Batan tekne ile ilgili yapılan arama çalışmasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 7'ye yükseldi.

BAKAN SOYLU DA ÇALIŞMALARA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Medeni Akbaş'la birlikte 11 kişi gözaltında olduğunu ve ilgili köyün muhtarının da açığa alındığını belirterek, "Teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı" dedi.





Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu Van Gölü'ndeki arama kurtarma çalışmasına katıldı | Video

Van Gölü'nde içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu batık tekneyi arama çalışmalarını yerinde incelemek üzere Van'a gelen Bakan Soylu, havalimanında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Havaalanında ilgili kişilerden brifing alan Bakan Soylu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "28 Haziran 2020 günü saat 18.00 itibariyle bir muhtarımızın ihbarı neticesinde Van Gölü'nde bir teknenin battığı konusunda bir haber aldık. Medeni Akbaş ve Servet Akbaş yönetimindeki bu teknede göçmenler olduğu konusunda bir ihbar geldi. Bunun üzerine arama tarama çalışmaları hem havadan hem de göl yüzeyinde hemen başlatıldı. 28 Haziran akşamı saat 23.00'de bahsedilen isimlerden Medeni Akbaş ailesini arayarak kendisinin yüzerek kurtulduğu ve bir çiftlikte bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine emniyet güçlerimiz ve jandarmamız telefon izlemek suretiyle hangi çiftlikte bulunduğunu bularak gözaltına aldılar.