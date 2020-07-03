Tarihi semte yeni sanat merkezi

İstanbul Fatih'te her yaşa hitap edebilecek kültür etkinliklerinin yer aldığı Kadırga Sanat Merkezi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fatih Belediyesi'nce yapılan düzenlemeyle daha önce idari bina olarak kullanılan alan, kütüphaneye dönüştürüldü. Özellikle eğitim çağındaki gençlerin ücretsiz faydalanabileceği kütüphanede, sabah saatlerinden 24.00'e kadar sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştiriliyor. Kafeterya, mescit, etkinlik salonu gibi imkânların da yer aldığı Kadırga Sanat Merkezi'nin sergi, konferans ve diğer çalışma alanları da düzenleniyor. İki katlı binanın üst katı 800 metrekarelik kütüphane olarak düzenlendi. Şubat ayında hizmete giren kütüphanenin ardından 15 gün içinde yeni faaliyet alanlarıyla Kadırga Sanat Merkezi de kapılarını ziyaretçilere açacak. Giriş katında beş farklı holden oluşan sergi salonları yer alıyor. Fatih'in Kadırga semtinde yer alan Kadırga Sanat Merkezi'nde her ayın belli günlerinde yazar, gazeteci, fikir adamı, işadamı ve kişisel gelişim uzmanları ile söyleşiler gerçekleştirilecek.