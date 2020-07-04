Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bilecik'te iş merkezinde yangın

'te iş merkezinde

Bilecikte'te, içerisinde dershane, kafe ve mağazaların bulunduğu iş merkezinin zemin katında çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile yangına müdahale ederken basınçlı su nedeniyle yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 17:29 ABONE OL
Bilecik'te iş merkezinde yangın

Bilecikte'te, içerisinde dershane, kafe ve mağazaların bulunduğu iş merkezinin zemin katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile yangına müdahale ederken basınçlı su nedeniyle yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, içerisinde dershane, kafe ve mağazaların bulunduğu iş merkezinin zemin katında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü alt katlardan yangına müdahale ederken, bir kısmı da çatı katındaki bacalardan müdahale etmeye çalıştı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 3 kişi ile basınçlı su nedeniyle yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde çatlaklıklar olduğu görülen 4 katlı bir bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Belediye ekipleri binada incelemelerini sürdürüyor. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün trafik kazası geçirdi Sakarya'daki korkunç patlamada yaşadıklarını anlattı! 'Nahide hanım ölüyoruz, ne yapacağız.'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilecik'te iş merkezinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA