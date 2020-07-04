Bilecik'te iş merkezinde yangın

Bilecikte'te, içerisinde dershane, kafe ve mağazaların bulunduğu iş merkezinin zemin katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ile yangına müdahale ederken basınçlı su nedeniyle yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, içerisinde dershane, kafe ve mağazaların bulunduğu iş merkezinin zemin katında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü alt katlardan yangına müdahale ederken, bir kısmı da çatı katındaki bacalardan müdahale etmeye çalıştı. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 3 kişi ile basınçlı su nedeniyle yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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