CHP’li başkana FETÖ’den 6 yıl hapis

İzmir'de geçtiğimiz Vaka sayısı düşüyor yıl 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'a, FETÖ örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Oğuz, geçtiğimiz yıl aralık ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki ETÖ üyeliği iddiasıyla ilgili ifadeye çağrıldı. Burak Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamlarıyla telefon görüşmesi yaptığı ve teknik takibe takıldığı belirlendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından CHP'li başkan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, tutuklu sanık Oğuz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Oğuz'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezayı 7 yıl 6 aya çıkardı. Duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 3 aya indiren heyet, yurt dışı yasağı konularak Oğuz'un tahliyesine karar verdi.