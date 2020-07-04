Kaşıkçı davasında ilk duruşma

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 20 Suudi vatandaşının gıyabında İstanbul'da ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davada yargılama başladı. Davayı izleyen BM raportörü Agnes Callamard Türkiye'nin üstüne düşeni yaptığını, adil ve şeffaf bir yargılama olduğunu kaydetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz müşteki olarak ifade verdi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile 7 konsolosluk çalışanı tanık olarak dinlendi. Konsolosluğun teknik sorumlusu Zeki Demir ise ifadesinde, "Benden tandırı yakmamı istediler. Konuta gittim, tandırı yaktım. 5 gün sonra gelince tandırın etrafında parçalanma gördük. Kezzap kullanılmıştı. Bu fark ediliyordu. Tandırın etrafindaki mermerin rengi değişmişti" dedi.Hatice Cengiz'in avukatı olay yerinde mahkemenin keşif yapmasını talep etti. Cengiz'in davaya müdahil taraf olarak katılmasına hükmeden heyet, haklarında kırmızı bülten ile arama kararları bulunan sanıkların ise INTERPOL tarafından yakalanmalarının beklenmesine karar verdi. INTERPOL Daire Başkanlığı'yla yapılan yazışmalarda Suudi Arabistan INTERPOL birimiyle irtibata geçildiği ve yanı beklendiği aktarıldı. Bir sonraki duruşması ise 24 Kasım'da yapılacak.İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak yok edildiği kaydediliyor. Şüphelilere talimatı veren eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet Bin Muhammed El Asiri ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud El Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan, diğer 18 sanığın da "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Suudi Mahkemesi Aralık 2019'da, cinayetin ardından ülkelerine kaçan sanıkların 5'inin idama, 3'ünün toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyize açık olduğu belirtilmişti.CEMAL Kaşıkcı'nın nişanlısı Hatice Cengiz duruşmadaki ifadesinde özetle şunları söyledi:Cemal Bey ile 6 Mayıs 2018'de tanıştım. Aramızda bir erkek ile bir kadın arasında gelişen diyaloglarımız oldu. Benimle evlenmek istedigini belirtti. Onunla birlikte ev aldık. Fiziksel, ruhsal anlamda Cemal'le evli gibi hissettim kendimi.(Resmi evlilik teklifi kimden geldi?) Amerika'dayken 'Resmi nikahı nasıl yaparız' diye kendisinden geldi.Cemal'e zarar vermeyeceklerini düşündüm. 25-30 yaşlarında birisi geldi. Demir parmakların yanında endişe verici, korku dolu bir yüz ifadesi vardı. 'Ben odaları kontrol ettim, hiç kimse yok' dedi ama yüzüme bakamadı. O an hayatımda hiç yaşamadığım bir korku yaşadım. Sadece korku değil dehset yaşadım.