Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya'da önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti."(Fransız gemisinin taciz edildiği iddiası) Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli."

Son Dakika Haberi: Bakan Akar'dan Libya'da Libyalı askerlere flaş mesaj "Haklısınız kazanacaksınız" | Video





Libya’da Türkler 5 bin prefabrik konut yapıyor