Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya'da önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti. FRANSA ÖZÜR DİLEMELİ '(Fransız gemisinin taciz edildiği iddiası) Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli.' Son Dakika Haberi: Bakan Akar'dan Libya'da Libyalı askerlere flaş mesaj 'Haklısınız kazanacaksınız' | Video Libya’da Türkler 5 bin prefabrik konut yapıyor