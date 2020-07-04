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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'da önemli ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, 'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta 'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti

AA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 13:24 Son Güncelleme: 4.7.2020 13:38 ABONE OL
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya'da önemli ziyaret
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Mehmetçik'le bir araya geldi, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti.

FRANSA ÖZÜR DİLEMELİ

"(Fransız gemisinin taciz edildiği iddiası) Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli."

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Libya'da önemli ziyaret
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