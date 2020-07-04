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Nissan ’sunun kaçmasına yardım davası sanıkları tahliye oldu

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK
Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Nissan CEO’sunun kaçmasına yardım davası sanıkları tahliye oldu
Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin açılan davada 5'i tutuklu 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Ghosn'un 30 Aralık 2019'da bir müzik kutusu içinde Osaka'dan Atatürk Havalimanı'na, daha sonra Beyrut'a kaçırılması ile ilgili özel jet şirketinin müdürü, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Serhat Kahvecioğlu, tutuksuz sanıklar Nesrin A. ve Serpil K. katıldı. Sanıklar Ghosn'un uçağa konulan kutuda olduğunu bilmediğini öne sürdü. Mahkeme 6 aydır tutuklu olan 5 sanığın tahliyesine karar verdi.
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Nissan CEO’sunun kaçmasına yardım davası sanıkları tahliye oldu
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