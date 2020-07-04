Patlama yaşanan havai fişek fabrikasında acı bekleyiş: Ama iyi, ama kötü bulmak istiyoruz

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından haber alınamayan işçilerden 26 yaşındaki Halis Yılmaz'ın yakınları, gelecek iyi bir haber için bekleyişini sürdürüyor. Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada çalışan ve patlama sonrası haber alınamayan Yılmaz'ın İstanbul'dan gelen teyzesi Leman Özar ve halası Hanife Göktay, bölgede yeğenlerinden gelecek iyi bir haberi bekliyor.
Hanife Göktay yaptığı açıklamada, yeğeni Halis Yılmaz'ın akıbeti hakkında bilgi almak için beklediklerini belirterek, "Henüz iyi veya kötü hiçbir bilgi alamadık. Haber almak istiyoruz. Hastanelere gittik, hep bakıldı. Henüz haber yok." diye konuştu.
Yetkililerden haber beklediklerini kaydeden teyze Leyla Özar da "Dünden beri buradayız. 26 yaşında gencecik çocuk. Şimdi dayısı gidip baktı, yok. Hastaları alırken söyleyecekler. Ambulanslar hangi hastanelere hasta bıraktılar. Hiçbirinde isim yok, kimlik yok." ifadelerini kullandı.
"AMA İYİ, AMA KÖTÜ BULMAK İSTİYORUZ"
Halis Yılmaz'dan en son patlamanın yaşandığı saatten 10 dakika önce haber alındığını söyleyen Ramazan Ün, "Biz dünden beri hiçbir şekilde kuzenimizden haber alamadık. Sülale boyu burada bekliyoruz. Acımız, üzüntümüz çok büyük. Burada vefat edenlerin de ailelerine sabır diliyorum Allah'tan. Ama iyi, ama kötü biz yakınımızı bulmak istiyoruz" dedi.
"BÖYLE BEKLEMEK ÇOK ZOR"
Dün öğle saatlerinden bu yana fabrika önünde bekleyen Ramazan Ün, sözlerine şöyle devam etti:
"Halis sabah evden çıkıyor, fabrikaya geliyor. En son patlamadan önce, 10 dakika öncesine kadar içerideki arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet ediyor. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor Halis'ten. Bildiğim kadarıyla patlayıcı fitilleme bölümünde çalışıyordu. Olayın ardından hiçbirinin telefonuna ulaşılamıyor. Telefonları soyunma odasında bırakmışlar. Biz burada kendi imkanlarımızla bağlarda, bahçelerde dört bir yanda aradık. Fabrikanın etrafını biz dolaştık. Yardım ekipleri de geldi, biz kendimiz aile olarak da örgütlendik, aradım ama bulamadık. Bir an önce bu işin sonuçlanmasını bekliyoruz, böyle beklemek çok zor bir durum Allah kimseye yaşatmasın."