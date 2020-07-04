Son dakika: Sakarya'daki patlamanın ardından dehşete düşüren görüntü! Ortadan ikiye ayrıldı! Asıl faciaya ramak kalmış...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hala kayıp. 100'ün üzerinde kişi ise hastanede tedavi gördü. Patlamanın ardından bugün bölgeden fotoğraflar gelmeye başladı. Gelen fotoğraflar dehşete düşürürken, bir fotoğraf ise yaşanan patlamanın ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.