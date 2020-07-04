Savcı katillerinin cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te İstanbul Adliyesi'nde makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 5 sanığa İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarını onadı. Sanıklardan Murat Canım, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Deniz Yücel'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hapis cezaları veriymişti. Sanık Mustafa Koçak hakkındaki verilen 42 yıl hapis cezası ise vefatı nedeniyle bozuldu.