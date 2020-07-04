Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

"HUKUK DEVLETİ OLDUĞUMUZU BU ALANDA DA GÖSTERMELİYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye ile birlikte İstanbul'un da cazibesi artacaktır. Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşları ile hukuk devleti olduğunu bu alanda da göstermeliyiz. Ülkemize yönelik tutumları, olumsuz davranışları, hukuk devletini güçlendirerek aşabiliriz.

Salgının dünya ekonomisinde çok ciddi bir daralma yarattığı dönemde Türkiye'nin başarılı olacağını görüyoruz. Açıklanan tüm veriler bunu gösteriyor. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ediyoruz. Kur, faiz, enflasyon saldırısını kurduğumuz mekanizmalar ve aldığımız önlemlerle kısa sürede aştık.

"TÜRKİYE AVANTAJLI BİR YERDE DURUYOR"

Salgın kaynaklı kısa bir gecikme dışında ekonomik programımızı aynen sürdürüyoruz. Türkiye salgın sonrası avantajlı bir yere duruyor.

"TÜRKİYE'NİN SALGIN SONRASI GÜÇLÜ ÇIKMASI BİRİLERİNİ HEMEN RAHATSIZ ETTİ"

Devlet olarak tüm kurumlar ve imkanlarımız ile iş dünyamızı destekliyoruz. Özellikle de Türkiye'nin salgın sonrasında bu kadar güçlü çıkması hemen birilerini rahatsız etti. AB'nin hiçbir alanda esamesi okunmayan ülkelere sınırlarını açarken, Türkiye'ye kapılarını kapatması oldukça manidardır. Biz bir kaybedersek onların kaybı 10 olacaktır. Türkiye'nin sağlık başta olmak üzere birçok alanda vereceği hizmet ile yarışacak bir başka ülke tanımıyoruz. İngiltere'nin Türkiye ile ilgili attığı adımdan dolayı Boris Johnson'a teşekkür ediyorum. Almanya da olumlu adım atacağını açıkladı.

Enflasyonu 2018 ekimde yüzde 25'ten yüzde 11'lere kadar gerilettik. Şu an yüzde 12'lerde olan enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız.

Çalışmaya hızla, kararlılıkla devam ediyoruz. En çok teşvik belgesi haziran ayında düzenlendi. Otomotiv sektöründe satışlar patladı, ev satışları patladı.

Kovid-19 belası nedeniyle sembolik açılış yapıyoruz. Bu bela olmasa binler bir araya gelecekti. Bu salon hınca hınç dolacaktı. 83 milyon işimize sıkı sıkıya sarılacağız, hedeflerimize ulaşacağız. Milletimizde taşı sıksa suyunu çıkaracak kararlılık ve azim olduğunu biliyorum. Bu gücümüzü tam kapasite olarak kullanmamız gereken bir döneme giriyoruz. Bu milleti geçmişte teröre boğarak, farklı saldırılarla fırsatları kullandırmamışlardı. Bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar başaramayacaklar.