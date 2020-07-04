Yolsuzluğun belgesi WhatsApp’tan çıktı

CHP'li Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan ve Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın zimmet suçunu işlediği gerekçesiyle sanık olduğu soruşturmada ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Belediyenin parasının zarflarla nasıl zimmete geçirildiği ve başkan yardımcısı ile sekreteri arasındaki zarf dolu para trafiği ikilinin Whatsapp yazışmalarına yansıdı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 2014-2020 arasında belediye hesaplarından 555 işlem (yevmiye) ile toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı, usulsüz ödeme yapılan şahısların belediyede hiçbir hak ve alacağı olmadığı ifade edildi. "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan eski Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in tutuklu yargılanan sekreteri Bahar Taşkömür'le yaptığı WhatsApp yazışmalar belediyenin parasının nasıl zimmete geçirildiğini ortaya koydu.İkili arasındaki 29 Nisan 2019 tarihli görüşmede kayıtlarında ise Halk Tv hesabına para yatırılacağına ilişkin bir ifadeler yer alıyor. Bahar Taşkömür, "Para yatırılacakmış Halk Tv'ye, 15 bin" yazıyor. Halit Güleç'in "Gel bende" yazması üzerine, Taşkömür, "Odada mısınız? 15 bin para yatırırken 78 tl havale kesiliyor. İçinden mi kesilsin paranın?" diye soruyor. Güleç ise "Kessin bence" diyor. İddianamede, söz konusu paradan bazı basın yayın kuruluşları ve üçüncü kişilere usulsüz şekilde ödeme yapıldığı, ödenen paraların kaynağının da belli olmadığı ifade edildi. Dosya kapsamında güvenlik kamerası ve tespit tutanağında yer alan kayıtlara göre temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.'ye yaptığı işler karşılığında Güleç'in talimatıyla 75 bin TL ödeme yaptırdığı belirlendi.Muhasebe personeli Reşat Elgin, Güleç'in bu ödeme için kendisine ayrı bir talimat daha verdiğini ve F.Ö.'ye yaptığı ödemeden 50 bin TL parayı alıp kendisine getirmesi gerektiğini söyledi, dedi. F.Ö.'nün getirdiği 50 bin TL'lik sarı zarf ise Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür tarafından Yalova Belediyesi içerisinde alındı. Taşkömür'ün para dolu olan zarfı alıp önce boş bir odaya daha sonra başkan yardımcısı Halit Güleç'in odasına götürmesi ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.18 Mart 2019 tarihinde Whatsapp üzerinden gerçekleşen yazışmada, Başkan Yardımcısı Halit Güleç sekreteri Bahar Taşkömür'e "Makam kapısına in, para vereceğim. Zarfa koy, Hakan Korkmaz yaz. Bir yandan da aşağıya in. Zarfı Dilek'lere bırak. Hadi canım. Yanımda Ferhat var bir şey sorma o bilmesin kime verileceğini" yazıyor. Taşkömür'ün "Tamam" demesinin ardından Güleç'in, "Geldik. Yasemin'e veya Dilek'e bırak. Hakan Korkmaz yaz, alır birazdan" yazıyor. Bahar Taşkömür de bunun üzerine üzerine 'Hakan Korkmaz' yazdığı zarfın fotoğrafını Güleç'e gönderiyor.YALOVA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturmada 16 kişi tutuklanırken, iddianamede yer alan ifade ve delil niteliğindeki belgeler dikkati çekti. İfadelerde, muhasebe personeli Reşat Elgin, tutuklu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yapılan ödemelerden sonra kendisine, 'Bunlar Vefa'nın bana yıktığı işler, belediyeye attığı kazıklar" dediği yer aldı.