Dinmeyen acı Başbağlar

Erzincan'ınKemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivilin katledildiği saldırının üzerinden 27 yıl geçti. Katliamın acısının halen yaşandığı köyde, katledilenler her yıl 5 Temmuz günü düzenlenen törenle anılıyor. Başbağlar Köyü Kültürevi önünde bugün anma töreni düzenlenecek. Törende, Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dualar edildikten sonra konuşmalar yapılacak.Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra tüm evleri yağmaladı. Para, altın ve değerli eşyaları aldıkları evleri ateşe verdi. Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında topladı. Bir süre örgüt propagandası yapıp, kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.