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Güzel Sanatlar’da “mobbing” davası

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Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Güzel Sanatlar’da “mobbing” davası
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde üç kadın yönetici mobbing iddiasıyla davalık oldu. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nihal Kafalı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül, Üniversitesi'nin Rektörü Handan İnci hakkında "mobbing davası" açtı. İddiaya göre rektörlük öncesi aynı üniversitede öğretim üyesi olan Handan İnci, 2018'de disiplin incelemesi geçirdi. Bu incelemeyi ise aynı üniversitede dekan olan Nihal Kafalı ve Sema Ergönül'ün içinde bulunduğu bir komisyon yaptı. Ancak inceleme sürerken İnci üniversiteye rektör olarak atandı. Daha önce İnci hattında denetim yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Nihal Kafalı ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Sema Ergönül ise mahkemeye şikâyette bulunarak baskı gördüklerini anlattı. Dilekçelerine göre 30 Nisan günü üniversitede yapılan senato toplantısında İnci, sert ve kırıcı sözler sarf ederek toplantıyı terk etti ve iki dekanı istifa etmeye zorladı. Bunun üzerine şikâyetçi olmaya karar veren iki dekan, savcılığa sundukları dilekçede yaşadıkları mobbingi anlattı. İki dekan bu gerekçelerle Rektör Handan İnci'nin cezalandırılmasını istediler. Savcılık bu şikâyetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Güzel Sanatlar’da “mobbing” davası
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