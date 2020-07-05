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Son Dakika Haberi: kimdir? ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

baronu tutuklandı! , geçtiğimiz hafta yapılan ile ilgili son dakika haberlerini konuşuyor. Uyuşturucu çetesine yönelik yapılan operasyonda, Nejat Daş ile birlikte birçok çete üyesi de gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan Bataklık Operasyonu sonrasında, yakalanan şüphelilerin sorgulanma işlemleri tamamlandı ve Sulh Ceza Hakimliği'nce 34 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Bu kararın ardından vatnadaşlar, Nejat Daş kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, uyuşturucu örgütü lideri Nejat Daş hakkında bilgiler...

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Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

'nin konuştuğu Bataklık operasyonu sonrası, 54 şüpheli tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamaların ardından Sulh Ceza Hakimliği, örgüt lideri 'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında tutuklama kararı verdi ve sağlık kontrolleri ile sorguları tamamlanan çete üyeleri cezaevine gönderildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Nejat Daş kimdir, ne suçlar işledi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

BATAKLIK OPERASYONU SONRASI TUTUKLANAN UYUŞTURUCU BARONU NEJAT DAŞ KİMDİR?

TRT Haber'in haberine göre Daş'ın daha önceden karıştığı suçlar ve yargılanma dönemiyle ilgili detayları şöyle…

Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

Gemi davaları

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz'in uluslararası sularında 14 ton yüküyle yakalanan 'LUCKY S' gemisiyle ilgili davada gündeme gelen , beraberindeki 10'u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.

Aynı yıl başka bir uyuşturucu davasında yargılanan Daş'ın adı bu kez 'KISMETİM 1' gemisi ile geçti. Bu olayda da Akdeniz uluslararası sularında 3,1 ton uyuşturucu madde ile birlikte batırılan gemiyle ilgili devam eden yargılamada, Nejat Daş ve yanındaki sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

İspanya'daki tutukluluk günleri

, 2004 yılında ise madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya'da, İspanya Ulusal Mahkemesinin 'ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu.
Aradan geçen kısa bir sürenin ardından İspanya'ya iltica talebini geri çeken Daş, 2007 yılında Türkiye'ye iade edildi.

Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

Türkiye'ye iadesi ve yeniden yargılama

Daş takvimler 14 Şubat 2007'yi gösterdiğinde 'nin iade başvurusunun kabul edilmesiyle İspanya'dan Türkiye'ye gönderildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Metris Cezaevi'ne konulan 'ın Türkiye'de 'LUCKY S' ve 'KISMETİM 1' isimli davalarından kaynaklı hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu.

Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

Kefaletle tahliye oldu

2007 yılında girdiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl tutuklu kalan , 2012 yılında 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek tahliye olmuştu.
Daş, son olarak 11 ilde yapılan, 67 kişinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda bir kez daha gözaltına alındı.

Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı
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Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı
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