Son Dakika Haberi: Nejat Daş kimdir? Bataklık Operasyonu ile çökertilen çetede Nejat Daş tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu Bataklık uyuşturucu operasyonu sonrası, 54 şüpheli tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamaların ardından Sulh Ceza Hakimliği, örgüt lideri Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında tutuklama kararı verdi ve sağlık kontrolleri ile sorguları tamamlanan çete üyeleri cezaevine gönderildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, 'Nejat Daş kimdir, ne suçlar işledi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

BATAKLIK OPERASYONU SONRASI TUTUKLANAN UYUŞTURUCU BARONU NEJAT DAŞ KİMDİR?

TRT Haber'in haberine göre Daş'ın daha önceden karıştığı suçlar ve yargılanma dönemiyle ilgili detayları şöyle…