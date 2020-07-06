AK Parti “Z kuşağı” ile kucaklaşıyor

AK Parti, gençlik merkezlerinin güçlendirilmesi için hareke geçti. Her bir belediyenin farklı farklı projeler yürütmesi yerine AK Parti Genel Merkezi'nin hazırlayacağı projeleri aynı anda yürütmeleri planlanıyor. Bunun için belediyeler kendi illerinde anketler yaptırarak gençlerin ne talep ettiklerini öğrenecek. Bu kapsamda gençlere burs, ücretsiz internet, yabancı dil, futbol, basketbol, tenis, yüzme satranç kursları verilecek. Yine bu kapsamda AK Parti'nin 7.Olağan Kongresi'nde illerin ve ilçelerin yönetimlere gençlerin girmesi sağlanacak. Siyaset Akademisi ile gençlerin AK Parti'nin tecrübelerinden yararlanmalarına imkan sağlanmasını da devam edilecek.