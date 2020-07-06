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dosyası yeniden açılsın’

’da 33 vatandaşın şehit edildiği katliam 27’nci yılında. Kurbanların yakınları katliamın aydınlatılması için yeniden ceza davası açılmasını talep ediyor

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
‘Başbağlar dosyası yeniden açılsın’
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 27. yılında Başbağlar Köyü Derneği tarafından İstanbul'da düzenlenen programla anıldı. Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, davanın akamete uğıratıldığını söyleyerek "Savcılardan, katliamla ilgili yeniden ceza davasının açılmasını talep ediyoruz. Kimlerin bu katliamda rolünün olduğunu bulmalarını istiyoruz" dedi. Dosyanın neden akamete uğratıldığını ve kapatıldığını her yıl sorduklarını ve sormaya devam edeceklerini söyleyen Dikkaya, "Başbağlar Dosyası'nı yeniden incelemeye alması hususunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan arz ve talep etmekteyiz" diye konuştu. 5 Temmuz 1993 yılında Başbağlar'da gerçekleşen katliamda 28 kişinin kurşuna dizilmiş 5 kişi de yakılarak şehit edilmişti. Katliama ilişkin 20 kişi gözaltına alınmış ancak dava 1998'de takipsizlikle kapanmıştı. Sanıkların 18'i beraat ederken sadece 2 sanık mahkûmiyet almıştı.
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‘Başbağlar dosyası yeniden açılsın’
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