CHP’li Mansur Yavaş’ın bir algısı daha patladı: 60 dolar yalanı fazla sürmedi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Başkent genelinde faaliyet gösteren 13 Organize Sanayi Bölgesi'nin yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda "AKP döneminde tonu 60 dolardan alınan asfaltı, aynı firmadan 25 dolara alıyoruz" dedi. AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Yavaş'ın bu ifadesini sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden 1 ton asfalt yapım fiyatlarını dönemleriyle paylaştı. Tabloya göre, Gökçek'in dönemi ile Yavaş dönemi arasında ciddi bir fiyat farkının olduğu görüldü. Buna göre Gökçek'in 62,37 ila 81.17 arasında değişen tutarlarla asfalt döşediği görüldü.

Aynı tabloda Mansur Yavaş'ın fiyatları şoke etti. Yavaş'ın 1 ton asfaltı 101,75 lira ile 155,96 lira arasında döşettiği görüldü.

Gökçek ayrıca konuyu manşetine taşıyarak algıya ortak olan Sözcü'ye de tepki gösterdi. Melih Gökçek paylaşımında şunları söyledi: "Yalan söylüyorsun Sözcü. Gönüllü sazan mısınız? Hadi sizi sazan yerine koyanlara sorun, belgeleriyle bu listenin aksini ispat edebilirler mi? Petrol fiyatları 165 $'dan 20 $'a düştü. Hadi fiyatları düşürsene Mansur Yavaş… İşin gücün algı."