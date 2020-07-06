Cumhuriyet Kadınları Derneği’nde CHP isyanı

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 5 Aralık 1997 de 32 kurucu üyenin katkıları ile kuruldu. 82 şubesi ve 10 bin üyesi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerle dernek yönetimine Prof. Dr. Tülin Oygür başkanlığındaki bir ekip seçildi. Yönetime çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri de dahil edildi.Derneğin kuruculuğunu ve 17 yılda genel başkanlığını yapan Şenal Sarıhan sonradan iki dönem CHP'den milletvekili oldu. Sarıhan döneminde derneğin CHP kadın örgütü durumuna getirildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan seçimlerde CHP eksenli yapı ile Derneğin bir siyasi partinin tekelinden uzaklaştırılarak kadının milli duruş göstermesi hedefleyen grup yarıştı.CHP'li grubu, başta Şenal Sarıhan, Tuncay Özkan Aylin Nazlıaka gibi CHP'nin tüm as kişileri desteklemesine rağmen Nuran Heper'in temsil ettiği grup yenik düştü. Nuran Heper, 4 yıl CHP Çankaya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Heper, eski yönetimde de yer alıyordu.Tulin Ogür başkanlığındaki yeni yönetim, Yönetimi devraldıktan sonra terörün karşısında, askerin yanında, evladını teröre kurban eden annelerin yanında, dolayısıyla HDP nin karşısında ve Diyarbakır annelerinin yanında duruş sergiledi.Ancak bu duruş dernek içerisinde CHP'ye yakınlığı ile bilinen ekibi rahatsız etti. Söz konusu yapı, kendilerinin bizzat örgüte yerleştirdikleri şubeleri yeni yönetimden koparmaya çalıştı. Birkaç şube gerekçesini gizleyerek istifa etti.Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin yeni yönetimi, teröre karşı duruş ortaya koymak istiyor ancak CHP'ye yakın ekibin bu duruşu engelleme yönünden yaptıkları çalışmalar yeni yönetimi rahatsız ediyor.Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür'ün de aralarında bulunduğu bir grup yöneticinin basın toplantısı ile söz konusu sıkıntıları ve rahatsızlıklarını kamuoyu ile paylaşacakları öğrenildi. Yarın yapılması beklenen basın açıklamasında derneğin teröre mesafesinin de net olarak ortaya konacağı kaydedildi.