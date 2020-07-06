Libya: Vatiyye Üssü saldırısına karşılık verilecek

LİBYA'NIN kuzeybatısında bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü önceki gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradı. Saldırıda, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait (UMH) üssün hava savunma kapasitesini arttırmak için getirilen bazı teçhizatın zarar gördüğü belirtildi. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, "Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir" dedi. Saldırıya Türkiye'den de tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi, şunları kaydetti: "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir." ANKARA