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Milli Eğitim Bakanlığından ""a özel bilgi yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, " Demokrasi ve Milli Birlik Günü Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 19:38 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığından 15 Temmuza özel bilgi yarışması

Genel Müdürlüğün internet sitesinden yayımlanan şartnameye göre, yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Yarışmaya başvuru, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinden yapılabilecek. Başvurular yarışma saatine
kadar devam edecek.

Yarışmaya, başlangıç saatinden 15 dakika önce Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla giriş yapılacak.

Yarışma, 14 Temmuz'da saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 20 sorudan oluşacak yarışmada sorular, eş zamanlı olarak EBA TV, "http://ogm.eba.gov.tr/yarisma-başvuru" adresinden yayımlanacak.

Yarışma sonuçları 14 Temmuz saat 17.00'de "ogm.meb.gov.tr"den açıklanacak.

İlk 3'e giren öğrencilere "15 Temmuz Hatıra Seti" verilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığından "15 Temmuz"a özel bilgi yarışması
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