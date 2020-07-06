Öğretim Üyesi Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar: LGBT lobisi insanlığın geleceğini tehdit ediyor

Eşcinsellik tartışmasının binlerce yıllık bir geçmişi var. Ancak sosyal medyanın, dizilerin, sinema filmlerinin ve STK'ların etkisi ile heralde insanlık tarihi boyunca bu kadar görülür olmamıştı. Bunda elbette tüm dünyayı etkisi altına alan LGBT lobisinin de büyük payı var. Peki nedir bu eşcinsellik meselesi? Doğuştan gelen bir özellik mi yoksa doğumdan sonra insanın peşini bırakmayan bir hastalık mı? LGBT lobisi son yıllarda nasıl bu kadar güçlendi? "Interseks - Hermafrodit Ve Eşcinsel" kitabını yazan ve yazdığı makalelerle LGBT lobisinin hedefi haline gelen Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ürolog Prof. Zeki Bayraktar ile uzun süredir üzerinde çalıştığı bu konunun tüm detaylarını sorduk.

EŞCİNSELLİK GENİ YOKTUR

-Hocam en çok merak edilen soru ile başlayalım. Eşcinsellik doğuştan mı gelir, doğumdan sonra çevre şartları ile edinilen bir hastalık mıdır?

Eşcinselliğe zemin hazırlayan birkaç faktörden bahsetmek mümkün ama eşcinselliğin pratikteki en sık nedeni cinsiyete özgü cinsel kimlik geliştirememektir. Bebeğin ya da çocuğun cinsel kimlik karmaşasına, cinsel kimlik hoşnutsuzluğuna veya bozukluğuna sürüklenmesidir. Bunun nedeni de hatalı anne-baba modelleridir, bireyin erken çocukluk döneminden itibaren cinsiyetine özgü cinsel kimlik geliştirememesidir.