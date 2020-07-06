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Son dakika: 'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Son dakika gelen habere göre 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyonlar kapsamında "iştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlamasıyla E.K, Y.H, M.A.H, M.A, M.A, B.A. ve S.G'yi yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve evlerinde 900 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler, bir tüfek ve tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı
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