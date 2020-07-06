Yalan haberin peşini bırakmıyor! Cumhuriyet’e tazminat davası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nde Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yalan haberlere karşı tazminat davası açtı.İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Fahrettin Altun'un son zamanlarda, aldığı kamusal görev ve faaliyetleri nedeniyle sistematik iftira kampanyalarına maruz kaldığı, kaydedildi. Davalı Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında "Boğaz'da kaçak var" başlıklı yalan haberde Altun hakkında asılsız ve mesnetsiz iddialarla gerçekler saptırılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışıldığı kaydedildi.Bununla da yetinilmeyerek Altun'un evinin fotoğraflandığı, açık adresine haber metni içerisinde hedef gösterircesine yer verildiği, söz konusu haberi müteakip Cumhuriyet Gazetesinin 15 Nisan 2020 tarihli nüshasında "CHP: Dolandırıcılık" başlıklı haber ve yine 29 Nisan 2020 tarihli nüshasında "Suçumuz suçu ifşa/ Suçumuz kaçağa suç üstü yapmak" başlıklı haber ile kişilik haklarının ihlal edildiği kaydedildi.Dava dilekçesinde şöyle denildi: İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nce 35 adet taşınmaz ile birlikte, Üsküdar ilçesinde yer alan 241,07 m2 sahalı bir arsanın 23.03.2020 tarihinde hazırlık ve ilanı, 08.04.2020 tarihinde ise ihalesi yapılmıştır. Söz konusu ihale neticesinde, mezkur arsa için Fahrettin Altun, temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi vermiş ve ihale uhdesinde kalmıştır. Fahrettin Altun, bahse konu bölgede metruk ve mezbelelik halde bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle güvenlik ve ıslah amaçları doğrultusunda kiralamıştır. Mevzubahis arsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de haberdar edildiği öncekiihalelerde (2010, 2016, 2018, 2019) atıl durumda kaldığından neredeyse çöplük, çalılık haline gelmiş ve daha önce gerçekleştirilen ihalelerde aylık 100 TL. muhammen kira bedeli belirlenmesine rağmen alıcısını bulamamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.04.2020 ve 15.04.2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında da, ihaleyi müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar II.Bölge Müdürlüğü ile Fahrettin Altun arasında kiralama sözleşmesinin13.04.2020 tarihinde imzalandığı belirtilmiştir…Nitekim kiralanan arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir. Dava konusu haberin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılmadığı açıktır.Yaşadığımız bu meşakkatli günlerde bir kamu hizmeti olan "gazetecilik" mesleğini siyasi ve rövanşist muhalif emellere alet ederek, gerçekleri açıkça çarpıtma pahasına "gazetecilik" adı altında Şubat 2020 tarihinde hazırlığı başlamış usulüne uygun bir kiralama işlemi bahane edilerek Altun aleyhine "suç", "kaçak", "dolandırıcılık" ve "yıkım" gibi haber ve manşetler altında yürütülmekte olan bu faaliyetin hukuka aykırı bir şekilde Altun'un kişilik haklarını açıkça ihlal ettiği her türlü izahtan varestedir.Fahrettin Altun, şeref ve haysiyetini ihlal eden 3 yayın sebebiyle Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve muhabir Hazal Ocak'tan toplam 250 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.