Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na "baro" tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'na "baro" tepkisi

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren Genel Başkanı Kemal için "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:54 Son Güncelleme: 7.7.2020 22:00 ABONE OL
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na baro tepkisi

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.

Bakan Gül, "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan Genel Başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bugün yaptığı konuşmada, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında Bakan Gül'ün görüşünün alınmadığını iddia ederek, "Onu da teğet geçtiler. Saray her şeyi biliyor. Onun bile düşüncesini almıyorlar. Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eğer bu kanun TBMM'den geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan, sen gerçek Adalet Bakanı değilsin." demişti.

Barolara ilişkin düzenleme, komisyonda kabul edildi
Son dakika: CHP'nin baro başvurusu çöktü! İşte AYM'nin 2013'teki o kararı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na "baro" tepkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA