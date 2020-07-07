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: Başkan Erdoğan'a küstah ifadeler kullanmışlardı! ve hakkında flaş gelişme...

haberi: Bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle sanatçılar ve hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:46 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'a küstah ifadeler kullanmışlardı! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında flaş gelişme...

Katıldıkları bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CANLI YAYINDA HAKARET ETMİŞLERDİ

Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018'de yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında "Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret" , "halkın bir kesimini aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'a küstah ifadeler kullanmışlardı! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında flaş gelişme...
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