Son dakika haberler: AK Partili Mahir Ünal'dan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili çok çarpıcı sözler...

"55 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HAKKINI KİM KORUYACAK"

Bu konunun yasal bir zemine çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "Bizim sosyal ağlarda 55 milyon vatandaşımız kullanıcı durumda. Sosyal ağ sahiplerinin Twitter, Facebook, lnstagram gibi sosyal ağ sahipleri benim ülkemle bir hukuki ve mali muhataplık oluşturmadığı zaman 55 milyon vatandaşımın hakkını kim koruyacak?" dedi.

Ünal, sosyal ağ sahiplerinin Fransa, Almanya yasalarını tanıdığına değinerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz onlara 'Gelin Türkiye'nin de yasalarını tanıyın ve Türkiye ile de hukuki ve mali bir muhataplık oluşturun' dediğimizde maalesef bu konuda çekince gösteriyorlar. Bir konuda kurallar koymakla, bir konuda yasaklar getirmek farklı şeylerdir. Trafikte kurallar olmasa biz seyahat etme özgürlüğümüzü kullanamayız. Bu siber ağlarda da kurallar olmadığı zaman biz haklarımızı özgürlüklerimizi nasıl kullanacağız?"

Sosyal ağlarda Türkiye'ye yönelik operasyonların Türkiye'nin içinden yapılmadığını vurgulayan Mahir Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye yönelik operasyonlar çoğunlukla FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar tarafından Almanya, İngiltere, Fransa ABD üzerinden yapılıyor. Çünkü siber dünyada fiziki coğrafya yok ki. Biz bunlara dönüp diyoruz ki, 2019 yılında biz Twitter'dan belli konularda bilgiler istemişiz. Bunlarla ilgili hiçbir karşılık bulamamışız. Sen benim ülkemde 55 milyon insanı kullanıcı olarak kendi ağlarına katacaksın. Ben de bu konuda vatandaşlarımızı haklarını 'kim koruyacak?' diye sorduğumda, 'hukuki ve mali muhataplık oluşturmamız gerek dediğimde' sen kapı duvar olacaksın..."