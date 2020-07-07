Laleli Çeşmesi için İBB'den dalga geçer gibi açıklama: "O fotoğraf zaten viral olmuştu"

Mahir Polat'ın, 2017 yılında çekilen fotoğrafı yeniymiş gibi sunması ve "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır" şeklindeki açıklaması şöyle eleştirildi:

BORABEY: "İNSANLARI ALDATMAK, YANILTMAK HİÇ HOŞ DEĞİL…"



B. Ergin Borabey: "Bu açıklama bulunduğunuz makamın ciddiyetiyle örtüşmüyor. İnsanları aldatmak, yanıltmak hiç hoş değil. İşiniz hizmet üretmek ama sürekli polemik üretiyorsunuz. İstanbullu bu durumdan çok rahatsız.. Asıl görevinize odaklanın, çalışmalarınızı samimiyetle yapın."

