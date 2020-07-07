Laleli Çeşmesi için İBB'den dalga geçer gibi açıklama: "O fotoğraf zaten viral olmuştu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Beyoğlu ilçesi Galata Bölgesi'nde bulunan ve Beyoğlu Belediyesi tarafından üç sene önce restore edilen, Beyoğlu Belediyesi tarafından temizliği de yapılan Laleli Çeşmesi'nin kendileri tarafından yapıldığını iddia eden fotoğraf paylaşması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
POLAT'TAN KOMİK SAVUNMA: "O FOTOĞRAF ZATEN YILLARDIR VİRAL OLMUŞ FOTOĞRAFTI"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; 2017 yılında Laleli Çeşmesi'nin çöp içinde olduğunu gösteren fotoğrafın yeniymiş gibi gösterilmesine ve "2017'de çekilmiş bir fotoğrafı kullanmak yerine güncel kullansaydınız…" şeklindeki eleştirilere cevap verdi.
Mahir Polat; "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır. Kaldı ki alıntı yaptığım mesajın içindeki fotoğraftır" iddiasında bulundu.
LALELİ ÇEŞMESİ'NİN DÜZENLENMESİ VE TEMİZLİĞİ 2017 YILINDA YAPILMIŞ
Öte yandan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İBB Beyaz Masa'nın, Twitter'daki hesabından 29 Eylül 2017 tarihinde Laleli Çeşmesi'nin önünde yer alan tabelaların ve çöplerin temizlendiğini gösteren fotoğrafı paylaştığı bildirildi.
Ayşegül Kurt; Twitter'daki şahsi hesabından 29 Eylül 2017 tarihinde Laleli Çeşmesi'nin önünde bulunan tabelaları ve çöpleri gösteren fotoğrafı paylaştı ve İBB Beyaz Masa'yı etiketleyerek, "Bu çeşmemiz hakkında ki şikayetimde ilgili kişiler 'Bilgilendirmiş ilgileneceğiz' denmişti akıbeti ne oldu acaba" şeklinde soru yöneltti.
İBB Beyaz Masa; aynı gün (29 Eylül 2017 tarihinde) Ayşegül Kurt'a cevap verdi ve "Merhaba, Laleli çeşmesi ile ilgili gerekli çalışmalar devam etmektedir. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İBB Beyaz Masa'nın paylaşımında; Laleli Çeşmesi'nden çöplerin ve tabelaların temizlendiği gösteren fotoğraf da paylaşıldı.
KURT: "ELHAMDÜLİLLAH ÇÖPLERİNDEN KURTULMUŞ"
Ayşegül Kurt da; 29 Eylül 2017 tarihinde İBB Beyaz Masa'ya teşekkür etti ve "Emeğinize sağlık elhamdülillah çöplerinden kurtulmuş" ifadelerini kullandı.
İBB Beyaz Masa da; Ayşegül Kurt'a, " İstanbul'u seviyor ve en iyisi için çalışıyoruz. İlginiz ve iletişiminiz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda bulundu.
İBB; 2017'DE RESTORESİ VE TEMİZLİĞİ YAPILAN LALELİ ÇEŞMESİ'NE KENDİSİNİN RESTORE ETTİĞİNİ SAVUNDU
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 5 Temmuz 2020 tarihinde Twitter hesabından Laleli Çeşmesi'yle ilgili paylaşımda bulundu ve "İBB Miras iş başında" ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşımda; Laleli Çeşmesi'ndeki çöplerin ve tabelaların bulunduğu fotoğraf ile Laleli Çeşmesi'nin temizlendiğini gösteren iki fotoğraf yer aldı.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da; aynı gün paylaşımda bulundu ve "D'Aronco'un şehre bıraktığı mücevher Laleli Çeşme'nin İBB Miras ekibimiz ile haftalık bakım ve temizliğini yapıyoruz. Kültürel Miras vandalizmine karşı verdiğimiz mücadelede siz İstanbulluların da bizim yanımızda olması çok önemli #İBBMiras #İBBÖnleyiciKoruma" iddiasında bulundu.
Mahir Polat'ın paylaşımda da; Laleli Çeşmesi'ndeki çöplerin ve tabelaların bulunduğu fotoğraf ile Laleli Çeşmesi'nin temizlendiğini gösteren iki fotoğraf yer aldı.
KURT: "2017'DE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAFI KULLANMAK YERİNE GÜNCEL KULLANSAYDINIZ.."
Ayşegül Kurt; 6 Temmuz 2020 tarihinde Mahir Polat'ın söz konusu paylaşımını etiketleyerek, "Mahir beyin samimiyeti, iyi niyeti ve gayreti ile ilgili olumlu sözler eden tüm arkadaşlara soruyorum; bu mu sizin samimiyet, iyi niyet anlayışınız? Yanlış kimden olursa olsun yanlış diyememek bizim sorunumuz. Değer verdiğimiz insanlar yanlış yapınca susmaktır bizim sorunumuz" ifadelerini kullandı.
Ayşegül Kurt; Mahir Polat'a şunları sordu:
"Yapılan işi anlatmak elbette ki hakkınız ama bu şekilde doğru mu? 2017'de çekilmiş bir fotoğrafı kullanmak yerine güncel kullansaydınız.. Çöp icerisinde olan fotoğraf sizin fotoğraf değil. Kime ait olduğu paylaşıldı. Bu çeşme arşivinize bakarsanız İBB'nin düzenlediği fotoğraf maratonunda çekilmesi zorunlu olan fotoğraflardandı ve o dönemde bakımı yapıldı fotoğraflarla kanıtlanabilir bu..."
POLAT: O FOTOĞRAF ZATEN YILLARDIR VİRAL OLMUŞ, ESKİ ESERLERİN ÇÖP OLMASI ILE İLGİLİ SEMBOL BIR FOTOĞRAFTIR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat; 2017 yılında Laleli Çeşmesi'nin çöp içinde olduğunu gösteren fotoğrafın yeniymiş gibi gösterilmesini savundu.
Mahir Polat, "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır. Kaldı ki alıntı yaptığım mesajın içindeki fotoğraftır. Tarihi eserlerin çöplük olmaması için yaptığımız bir çalışmada olması çok değerlidir. Emeği geçen herkese teşekkürler.." iddiasında bulundu.
Mahir Polat'ın, 2017 yılında çekilen fotoğrafı yeniymiş gibi sunması ve "O fotoğraf zaten yıllardır viral olmuş, eski eserlerin çöp olması ile ilgili sembol bir fotoğraftır" şeklindeki açıklaması şöyle eleştirildi:
BORABEY: "İNSANLARI ALDATMAK, YANILTMAK HİÇ HOŞ DEĞİL…"
B. Ergin Borabey: "Bu açıklama bulunduğunuz makamın ciddiyetiyle örtüşmüyor. İnsanları aldatmak, yanıltmak hiç hoş değil. İşiniz hizmet üretmek ama sürekli polemik üretiyorsunuz. İstanbullu bu durumdan çok rahatsız.. Asıl görevinize odaklanın, çalışmalarınızı samimiyetle yapın."
AYHAN: İNSANLARI ALDATIYORSUNUZ
Metin Ayhan: "Yalan yalnış fotoğraflarla insanları aldatıyorsunuz. Sizin yapmadığınız hizmeti yapıyormuş gibi davranmak başkanınızdan mı size bulaştı ? Yoksa zaten var mıydı?"
Hüseyin İskender: "Neden hiç yüzünüz kızarmıyor?"