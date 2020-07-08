Fransa’nın taciz iddiası doğru değil

MilliSavunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın geçen hafta Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında BBC'ye yaptığı açıklamayı paylaştı. Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik iddialarına cevap veren Bakan Akar, "Biz burada gerçekten uluslararası hukuka uygun şekilde tamamen deniz hukukuna uygun şekilde Libya'yla yaptığımız ikili anlaşmalara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bizim burada hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde şu anda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Sayın Serrac tarafından temsil edilen hükümetle ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Bu manada bugüne kadar yaptığımız mutabakatlar var, bu mutabakatlar çerçevesinde ilişkilerimizi geliştiriyoruz" dedi.Bakan Akar, Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili ise "Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri NATO'daki ilgili kurum ve kuruluşlarla askeri ve sivil otoriterlerle paylaştık, bütün bilgileri verdik. İlave bilgiler olunca vermeye hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat burada ben peşinen şunu söylemek istiyorum, bizim buradaki yaptığımız çalışmalar, bizim yaptığımız faaliyetler, gemilerimizin faaliyetleri, gemilerimizdeki ve karargâhlarımızdaki kayıtlar Fransız iddialarının hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Fransızların böyle bir yola başvurmalarının hiçbir şekilde dostlukla müttefiklikle izahı mümkün değil" diye konuştu. Bakan Akar, Türkiye'nin Libya ile 500 yıllık geçmişinin bulunduğunu, iki ülke arkasında birçok ortak değer olduğunu söyleyerek, "Askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık başta olmak üzere buradaki Libyalı kardeşlerimizin ihtiyaç ve isteklerine olabildiğince karşılamak, bu zor günlerine yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonra aynı şekilde göstermeye devam edeceğiz" dedi. ANKARAMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Ankara'da bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık eden Akar ve Guerini daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, çok samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hem ikili ilişkilerimizle alakalı hem de Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda bilgi alışverişi gerçekleştirdik. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdik " dedi.