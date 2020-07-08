Miçotakis: Türkiye ile aracılara ihtiyacımız yok

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesiyle Türkiye'nin, aracılara ihtiyaç duymadan kendi aralarında konuşabileceklerini söyledi. Micotakis, Attika bölgesinde yayın yapan Skai Radyo'ya yaptığı açıklamada Türk-Yunan ilişkilerine değindi. Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki farklıklara rağmen konuşabilmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Bizler komşuyuz, önemli farklılıklarımız var ancak bu konuşmamamız gerekir anlamına gelmiyor" dedi. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan telefon görüşmesinin kendi inisiyatifi ile gerçekleştiğini ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu konuda hiçbir müdahalesi bulunmadığını belirten Miçotakis, "Şansölye'yi bilgilendirmiştim. Aracılara ve hakemlere ihtiyacımız yok. Resmi kurumsal iletişim kanallarımız yeniden çalışıyor ve danışmanlarımız konuşabiliyor" ifadelerini kullandı.