Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

HABERİ! 8 Temmuz toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

Her hafta Çarşamba günü gerçekleşen toplantısı için yine nefesler tutuldu. 'nın açıklamaları beklenirken bilindiği üzere her hafta kurulda ülkedeki salgına dair değerlendirmeler yapılıyor ve önerilerde bulunuyor. Bu kapsamda vaka sayılarında yaşanan durgunluk hali ile yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 09:49 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:49 ABONE OL
Son dakika haberler… Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yeni kararlar alınacak mı?

haberler… Milyonlarca vatandaş her hafta gerçekleşmekte olan toplantısı için bekleyişe geçti. Genel olarak Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda kurul üyeleri ülkede salgına dair son durumu değerlendiriyor ve bu kapsamda yeni kararlar alınıp önerilerde bulunuyor. Peki, 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası 'nın son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI İÇİN BEKLEYİŞE GEÇİLDİ!

Video konferans yöntemi ile toplanan kurulda yurttaki son duruma ilişkin detaylar ele alınıyor. Şimdilerde ise vaka sayısındaki durgunluk nedeniyle Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni kararlar alınacak mı merak ediliyor…

Son dakika haberler… Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yeni kararlar alınacak mı?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz hafta da 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen Koronavirüs toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

Kritik toplantıda ele alınan konular ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile ilgili detaylar toplantı sonrası haberimizin içerisinde olacak…

GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTI'DA HANGİ KONULAR ELE ALINMIŞTI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Kendisine gazeteciler tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Koca; okulların açılmasıyla ilgili kaygıların bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da "Okulların açılmasına daha zamanımız var. Bilim Kurulunda bu konu bugün için gündeme gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler. Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulunda salgının, rakamların seyrine göre bu tartışılır. Alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa zaten bunu da paylaşırız." yanıtını verdi.

Son dakika haberler… Bilim Kurulu bugün toplanıyor! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Yeni kararlar alınacak mı?

Okulların her ihtimale karşı önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında hazırlık içinde olduklarına değinen Fahrettin Koca, "Bu sadece salgına yönelik değil genel anlamda söylüyorum." ifadesini kullandı.

"65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA DEVAM ETMELİ"

Koca, şu an bu konuyla ilgili herhangi bir gündemin olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-20-00 saatleri arasındaki sokağa çıkma serbestisinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya karşılık, "Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı ama şunu söyleyebilirim; Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini öneri olarak söylüyor. Çünkü özellikle vefat edenlerin, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayımızın yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA