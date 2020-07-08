SON DAKİKA HABERİ! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

Son dakika haberler… Milyonlarca vatandaş her hafta gerçekleşmekte olan Bilim Kurulu toplantısı için bekleyişe geçti. Genel olarak Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda kurul üyeleri ülkede salgına dair son durumu değerlendiriyor ve bu kapsamda yeni kararlar alınıp önerilerde bulunuyor. Peki, 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI İÇİN BEKLEYİŞE GEÇİLDİ!

Video konferans yöntemi ile toplanan kurulda yurttaki son duruma ilişkin detaylar ele alınıyor. Şimdilerde ise vaka sayısındaki durgunluk nedeniyle Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni kararlar alınacak mı merak ediliyor…