SON DAKİKA HABERİ! 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni kararlar alınacak mı?

Son dakika haberler… Milyonlarca vatandaş her hafta gerçekleşmekte olan Bilim Kurulu toplantısı için bekleyişe geçti. Genel olarak Çarşamba günü gerçekleşen toplantıda kurul üyeleri ülkede salgına dair son durumu değerlendiriyor ve bu kapsamda yeni kararlar alınıp önerilerde bulunuyor. Peki, 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…
Video konferans yöntemi ile toplanan kurulda yurttaki son duruma ilişkin detaylar ele alınıyor. Şimdilerde ise vaka sayısındaki durgunluk nedeniyle Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni kararlar alınacak mı merak ediliyor…
Geçtiğimiz hafta da 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen Koronavirüs bilim kurulu toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyor…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.
Kritik toplantıda ele alınan konular ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile ilgili detaylar toplantı sonrası haberimizin içerisinde olacak…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Kendisine gazeteciler tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Koca; okulların açılmasıyla ilgili kaygıların bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da "Okulların açılmasına daha zamanımız var. Bilim Kurulunda bu konu bugün için gündeme gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler. Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulunda salgının, rakamların seyrine göre bu tartışılır. Alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa zaten bunu da paylaşırız." yanıtını verdi.
Okulların her ihtimale karşı önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında hazırlık içinde olduklarına değinen Fahrettin Koca, "Bu sadece salgına yönelik değil genel anlamda söylüyorum." ifadesini kullandı.
"65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA DEVAM ETMELİ"
Koca, şu an bu konuyla ilgili herhangi bir gündemin olmadığını vurguladı.
Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-20-00 saatleri arasındaki sokağa çıkma serbestisinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya karşılık, "Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı ama şunu söyleyebilirim; Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü özellikle vefat edenlerin, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayımızın yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.