FETÖ operasyonları: 49 gözaltı, 4 tutuklama

GAZIANTEP'TE FETÖ'ün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 sahte kimlikle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Antalya'daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda aralarında KHK ile ihraç edilen 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Van merkezli FETÖ operasyonunda aralarında zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ve mübaşirin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem abilerinin 'Hizmet hattıyla' memurları ardışık aradıkları öne sürülen 12 infaz koruma memurundan 6'sı adliyeye sevk edildi.