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: İYİ Partili 'den 'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

haberi... İYİ Partili , AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi hakkında çirkin ifadeler kullandı. Twitter'dan daha önce 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen ve birçok terbiye sınırını aşan paylaşımda bulunan Özeren'e tepki yağdı. Özeren, çirkin paylaşımını kaldırdı ancak bu kez de kendisini eleştirenlere hadsiz ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:07 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

İYİ Partili 'in çirkin paylaşımları son bulmuyor. Özeren'in bu defa hedefinde AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi vardı. Semiha Yıldırım'a çirkin ifadeler ile saldıran Özeren'e sosyal medyada tepki yağdı. #AhlaksızsınLeventÖzeren tagi, gündemin ilk sıralarında kendine yer buldu. Özeren, paylaşımını silerken bu kez de kendisini eleştirenlere saldırdı.

Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

ÖZEREN'DEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

İYİ Partili , 'ın fotoğrafını paylaşığı Tweet'in de şu ahlaksız ifadeleri kullandı:

Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!

Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

TEPKİ YAĞINCA SİLDİ

Özeren paylaşımına gelen tepkiler üzerine bir hamle yaparak Tweet'ini kaldırdı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının öfkesi dinmedi. #AhlaksızsınLeventÖzeren hashtagi listenin üst sıralarına çıktı.

Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE SALDIRDI

Skandal paylaşımından pişmanlık duymadığı görülen Özeren, kendisine tepki gösteren vatandaşları hedef aldı. Yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Gece ben uyurken, ustalarından öğrendikleri en iyi işi; Algı ve linç operasyonu başlatmışlar. Sizin hiç bir iftiranız bana yapışmadı, yapışmaz. Sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim. Ta ki sapık beyniniz kafatasınıza geri dönene kadar. Bugün çok sözümüz olacak, belki video..

Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

15 TEMMUZ'DA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR DA ORTAYA ÇIKTI

İYİ Partili Özeren'in 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz günü attığı Tweet'ler de tepki topladı.

Başkan Erdoğan'ı kasteden Özeren, "Uzun kışkırtıyor. Kan dökülsün istiyor." ifadelerini #SakınSokağaÇıkma hashtagi ile paylaşmıştı. Paylaşım 15 Temmuz gecesinde yapıldı. Halkın özgürlüğü için verdiği mücadelenin karşısında duran Özeren bu paylaşımı ile açıkça darbecilerin yanında saf tutmuştu.

Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

Özeren yine aynı gece bir başka paylaşımında, TSK üniforması giymiş FETÖ'cü teröristlere karşı canla başla mücadele eden polislere seslenerek, "Polise çok iş düşüyor. Sağduyulu olup askere karşı gelmemeli. Tek dileğimiz kansız olması" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...

Özeren'in skandalları bu kadarla da bitmiyor. Özeren yine darbeden önce Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. Özeren, "Kendiniz defolun gidin yoksa çok can gidecek, çok kan akacak görmüyor musunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: İYİ Partili Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler! Sosyal medyada tepki yağıyor...
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