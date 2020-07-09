Tekirdağ'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Operasyon kapsamında, "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen ve gözaltına alınan 12 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 2 gün önce "ceza infaz koruma memurları yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı belirlenen 12 zanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

"Mahrem abiler"in, maiyetindeki infaz koruma, zabit katibi memurları ile irtibatını "hizmet hattı" adı verilen cep telefonu numaralarını kullanmak ve memurları ardışık aramak suretiyle yaptıkları tespit edilmişti.