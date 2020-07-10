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Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı , bir televizyon yayınında  “Sayın Erdoğan Ayasofya’yı açamaz” demişti. hakkında Danıştay’ın verdiği karar ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ayasofya’nın ibadete açılması Akşener’i mahcup etti.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 22:49 Son Güncelleme: 10.7.2020 22:51 ABONE OL
Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın müze olduğuna dair kararı iptal etmesinden sonra Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına verilerek ibadete açılacağına dair kararnameyi imzaladı.

Ayasofya'nın ibadete açılacağının duyurulması ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşin Mengü'nün programında konuşması akla geldi.

Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu | Video

AKŞENER MAHCUP OLDU
Akşener, bu konuşmasında, "Sayın Erdoğan'ın şöyle bir A4'e yazmasına bakar, ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz" demişti. Akşener, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında mahcup oldu.

Akşener bugün yaptığı yeni açıklamada ise "Sayın Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Bir televizyon programında Ayasofya açılır mı denildiğinde Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konselidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum Sayın Erdoğan:'ı da tebrik ediyorum" dedi.

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Akşener, Ayasofya konusunda fena mahcup oldu!
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