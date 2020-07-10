Arap gazeteciler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını "tarihi" bir adım olarak değerlendirdi

Ayasofya'nın İstanbul'un fethine kadar yaklaşık 9 asır kilise olarak kaldığını, Fatih Sultan Mehmed'in emriyle bu yapıdan ezanların yükseldiğini hatırlatan Cezayirli gazeteci Abdulkadir Bin Halid de karardan duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün yeniden Ayasofya'dan ezanlar yükselecek. Müslümanlar zulüm ve düşmanlıkla ellerinden alınan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının gururu ve izzetiyle namazlarını eda etmek için burada toplanacaklar."