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’da Cuma namazı ne zaman kılınacak? ’dan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kararının ardından Cuma namazına ilişkin açıklamasında bulundu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle ibadet yolu açılmış oldu. Millete Sesleniş konuşmasında ulusa seslenen çok merak edilen Ayasofya’da Cuma namazı ne zaman kılınacak sorusuna yanıt verdi. Buna göre; Ayasofya’da Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıkladı!

Giriş Tarihi: 10.7.2020 21:17 ABONE OL
Ayasofya’da Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması

haberler… Camisi'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki kararın iptal edilmesinin ardından ne zaman sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Cuma namazı ibadetini Ayasofya'da gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar konuya yönelik gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki ? 'dan son dakika açıklaması!

AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla birlikte çok merak edilen sorulardan ''Ayasofya'da Cuma namazı ne zaman kılınacak?'' yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında açıklamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz."

Ayasofya’da Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA'DA NAMAZ TARİHİNİ AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Cami'nde ilk namazın 'da kılınacağını söyledi. Erdoğan şunları ifade etti;

Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir.

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı.

Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak. İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir.

Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

Ayasofya’da Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması
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Ayasofya’da Cuma namazı ne zaman kılınacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması
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