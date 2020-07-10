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Diyanet İşleri Başkanlığı’na flaş atamalar:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı tarafından atamalar yapıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na Prof. Dr. Hilmi Karslı getirildi. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelikleri ise 13 yeni isim atandı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 01:43 Son Güncelleme: 11.7.2020 01:45 ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanlığı’na flaş atamalar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine yeni isimler atandı. Atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞINA KARSLI GETİRİLDİ

Bu atamalara göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Hilmi Karslı getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na ise 13 üye getirildi. Yeni üyeler şöyle:

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE ATANALAR

Dr. Medet Coşkun(Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı)
Dr. Bilal Esen(Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı)
Dr. Mustafa Bülent Dadaş(T.C. Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri)
İdris Bozkurt(Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Uzman)
Mustafa Irmaklı (Diyanet İşleri Uzmanı)
Prof. Dr. Ömer Kara (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi)
Prof. Dr. Enbiya Yıldırım (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Halis Aydemir (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Abdullah Kahraman (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Metin Özdemir (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesil
Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu(Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Ali Avcu(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)

Tahir Tural, Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay ve Prof. Dr. Abdullah Kahraman Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği Görevlerine devam edecekler.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na flaş atamalar:
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