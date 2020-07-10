İstanbul’a Dünya Sağlık Örgütü ofisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık için DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz" dedi. Avrupa ülkeleri içerisinde ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile ortak basın toplantısı düzenleyen Koca, şunları söyledi: "İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık için DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Ofisin en kısa sürede faaliyete başlamasını planlıyoruz. Tüm dünyanın kovid ile mücadele etmeye çalıştığı bu dönemde, acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul'da açılması, ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir." "Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakterini en iyi sergilemiştir" diyen Kluge de şunları kaydetti: "İstanbul'da açılacak olan, DSÖ'nün insani ve sağlık acil durumlarına karşı teyakkuzda olma ofisidir. Amacı bütün Avrupa genelinde ve bu coğrafyada karşılaşılabilecek olan insani acil durumlara karşı yanıtı doğru şekilde vermektir." Türkiye'nin çok güçlü bir siyasi liderlik sergilediğini de vurgulayan Kluge, "Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır" dedi.