İşte FETÖ'nün beyin takımı!

İŞ ADİL ÖKSÜZ VE EKİBİNE KALDI

Ferhat Ünlü " 17-25 Aralık sonrasında ağırlıklı olarak ABD'de yaşıyorlar. Ülke değiştirmeye devam ediyorlar. 17-25 Aralık sonrası devlet bu örgütle mücadelede sertleşti ama bazı isimler maalesef firar etti. Mustafa Özcan başka isimlere devretti görevini. Tek seçenekleri askeri darbe kalmıştı. Bu sivil üst kadro gittikten sonra iş Adil Öksüz ve ekibine kaldı. Onlar da darbeye kalkıştılarsa da bu işi milletin ferasetine yenilerek beceremediler." diye ekledi.