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İşte 'nün beyin takımı!

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesinde 'nün beyin takımıyla ilgili çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, FETÖ'nün beyin takımı diye tabir edilen isimlerin bulunduğu örgüt şemasını paylaştı. Sabah Gazetesi Ferhat Ünlü Kainat İmamı olarak nitelendirilen FETÖ terör örgütü lideri 'le birlikte en çok dikkat edilmesi gereken ismin Mustafa Özcan olduğunu belirtti. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 16:17 Son Güncelleme: 10.7.2020 16:32 ABONE OL
İşte FETÖ'nün beyin takımı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mustafa Akış, gündeme bomba gibi düşen bir şemayı paylaştı. terör örgütü lideri 'in Kainat imamı olarak ifade edildiği şemaya göre örgüt içindeki hiyerarşinin de belirlendiği ortaya çıktı..

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü, 'nün beyin takımı olarak ifade edilen şema hakkında önemli detaylar verdi.

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

MUSTAFA ÖZCAN'A DİKKAT!

"Bütün isimler kendilerine göre etkili isimler. En önemli isimlerden biri ise Mustafa Özcan. Mali İşlerden Sorumlu olarak belirtiliyor. Vaktiyle Mustafa Özcan'ı görüntüledik. Kainattan Türkiye imamlığına geçiyor. Özcan, diğer isimlerin de görevlerini belirliyor. Kaset işlerini de yürüten bir isim." dedi.

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

Ünlü ayrıca 'nün diğer terör örgütlerinden farklı bir yapısı olduğunu da ekleyerek "FETÖ'yü ağır bedellerle başını ezdiğimiz örgütlere göre göz önüne alırsak. Bütün örgütlerden farklı olan tarafı değişik ve kült denilen yapısı. " diye ifade etti.

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

KESATANE PAZARINDA DAHİL OLANLAR!

Örgütteki isimlerin bir kısmının nasıl sürece eklendiğini de aktaran Ünlü, "Abdullah Aymaz, Naci Tosun,İsmail Büyükçelebi, 60'lı yıllardaki İzmir Kestane Pazarı sürecinden dahil olan üyeler." dedi.

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

Ünlü "Büyükşehirden büyükşehire değişen ilden ile değişen farklı şekillerde hiyerarşik düzen kurmuş bir örgüt var. 1980'lerden itibaren yargı ve emniyetin ele geçirilmesi kısa bir zaman aldı. " derken 17-25 Aralık sonrasında yurt dışına kaçışların hızlandığını belirtti.

İşte FETÖ'nün beyin takımı!

İŞ ADİL ÖKSÜZ VE EKİBİNE KALDI

Ferhat Ünlü " 17-25 Aralık sonrasında ağırlıklı olarak ABD'de yaşıyorlar. Ülke değiştirmeye devam ediyorlar. 17-25 Aralık sonrası devlet bu örgütle mücadelede sertleşti ama bazı isimler maalesef firar etti. Mustafa Özcan başka isimlere devretti görevini. Tek seçenekleri askeri darbe kalmıştı. Bu sivil üst kadro gittikten sonra iş Adil Öksüz ve ekibine kaldı. Onlar da darbeye kalkıştılarsa da bu işi milletin ferasetine yenilerek beceremediler." diye ekledi.

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İşte FETÖ'nün beyin takımı!
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