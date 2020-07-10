Sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı?

Son dakika haberleri... İslâm alemi için yılın ikinci büyük bayramı olma özelliğini taşıyan 2020 Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar, gerek kurban gerekse tatil için hazırlıklarına yön verirken bayramda yasak olup olmadını da yoğun bir şekilde araştırıyor. Bilindiği üzere, vaka sayılarına paralel olarak bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması en son olarak Ramazan Bayramı'nda ve LGS/YKS günlerinde kısıtlı olarak uygulanmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına çevrildi.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu ve Bilim Kurulu'ndan herhangi bir tavsiye kararı çıkıp çıkmadığına değindi