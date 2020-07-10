SON DAKİKA! Bakanlıktan Soner Yalçın'ın kaçak kalesine suç duyurusu!

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Komisyon kararında, "2863 sayılı kanuna tabi yapılarda 2981 sayılı kanunun 3. Maddesi uyarınca 2981 sayılı kanun uygulanamayacağından alanın SİT alanına alındığı, 1974 yılından sonra yapılan tüm uygulamalarda kurul kararı alınması zorunlu olduğundan ve bu yapı ile ilgili herhangi bir kurul ya da komisyon kararı alındığına dair bir belge sunulmadığından yapı hakkında 2863 sayılı Kanun ve İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi ve yapıda aykırılığı gerçekleştirilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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