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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

Son dakika: ’de corona virüs ölü ve kaç oldu? 10 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı , corona virüsü son durum tablosu ile kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor. Bakan Koca tarafından açıklanan günlük tabloda, yapılan test, yoğun bakım entübe, iyileşen hasta sayıları gibi veriler ile yeni vakalar açıklanıyor. Peki, dün açıklanan Türkiye koronavirüs tablosuna göre 10 Temmuz Türkiye’de corona virüs ölü ve kaç oldu? İşte Bakan Koca tarafından açıklanan 10 Temmuz 2020 Türkiye corona tablosu son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 07:18 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:19 ABONE OL
Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

Son olarak dün akşam açıklanan corona son durum verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplam 5.282 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bakan Koca, salgında son durumu paylaştığı tweet'inde, dün iyileşen hasta sayısının yeni vakaların iki katından fazla olduğunun altını çizdi. Peki, 'de corona virüs ölü ve kaç oldu? İşte corona vaka ve ölüm sayıları başta olmak üzere iyileşen, entübe, yoğum bakım hasta sayıları ile test sayısı bilgilerini içeren tabloya yönelik son dakika haberi…

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı 'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

9 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayılarına ilişkin değerlendirmeleri;

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

8 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

7 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

6 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

5 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

4 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

3 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

24 Haziranda 1.492 olan yeni 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

2 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

1 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU

Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz.

Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 19 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum
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Son dakika: Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum
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