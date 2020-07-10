Son dakika: Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 10 Temmuz Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ile salgında son durum

Son olarak dün akşam açıklanan Sağlık Bakanlığı corona son durum verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplam 5.282 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bakan Koca, salgında son durumu paylaştığı tweet'inde, dün iyileşen hasta sayısının yeni vakaların iki katından fazla olduğunun altını çizdi. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte corona vaka ve ölüm sayıları başta olmak üzere iyileşen, entübe, yoğum bakım hasta sayıları ile test sayısı bilgilerini içeren tabloya yönelik son dakika haberi…

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İşte Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları...