Türk Interpol polisinden 3 ülkede eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şüphelinin, Türkiye'ye getirilmesi amacıyla Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Türk Interpol ekibinin, Hollanda, Belarus ve Kırgızistan'da yürüttüğü operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin dün Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Türk Interpol polisinin, Belarus'ta düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK'lı terörist "Bedran Cudi" kod adlı Hicri Mamaş'ın, Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında aktif yer aldığı aktarılan açıklamada, 2015'te Şırnak'taki çukur-hendek olaylarında da teröristlere M-16 uzun namlulu silah dağıttığı kaydedildi.

Açıklamada, sahte kimlikle Belarus'a kaçan terörist Mamaş'ın, burada HDP'li aktivist olarak tanıtılmaya çalışıldığı ifade edildi.

UYUŞTURUCU SATICILARI HOLLANDA'DA YAKALANDI

Açıklamada, Hollanda'da yakalanan şüphelilerden Kemal Kahya'nın, Türkiye'ye gönderilecek uyuşturucu maddelerin nakliyecilere teslim edilmesi aşamasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı ülkede yakalanan diğer zanlı Ramazan Zor'un ise Elazığ'da fırından çıkardığı 17 kilo 900 gram toz esrarla yakalanıp daha sonra Hollanda'ya kaçtığı bildirildi.

ÇOCUK İSTİSMARCISI 10 YIL SONRA YAKALANDI

Türk Interpol polisinin Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada yakalanan Samet Ardıç'ın da Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılının şubat ayında 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından arandığı ifade edildi.

Zanlı Ardıç'ı teslim alacak Türk Interpol polisinin, Kırgız vatandaşların ülkelerine tahliyesini gerçekleştiren uçakla gittiği öğrenildi.